El gobernador regional de Piura, Luis Neyra León, destacó la importancia de que el Grupo de Trabajo Multisectorial “La Ruta de León” tenga un carácter ejecutivo, a fin de garantizar que los proyectos de infraestructura y servicios priorizados para la región no queden únicamente en acuerdos, sino que se concreten y sean sostenibles en el tiempo.

Durante la instalación de este espacio de coordinación, promovido por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Neyra sostuvo que la articulación entre el Gobierno nacional, los gobiernos regionales y las autoridades locales debe permitir acelerar la ejecución de las intervenciones contempladas en esta estrategia.

“La Ruta de León” comprende 67 intervenciones estratégicas en Piura, Lambayeque, La Libertad y Callao, con una inversión estimada de S/ 1817 millones, orientada al cierre de brechas sociales, la mejora de servicios públicos y el fortalecimiento del turismo en territorios vinculados a la trayectoria del papa León XIV durante su permanencia en el Perú.

En el caso de Piura, entre las principales intervenciones consideradas figura la construcción de 11 puentes definitivos en Piura y Morropón, proyectos que buscan mejorar la conectividad y contribuir al desarrollo de la población de estas provincias.

El gobernador regional remarcó que el reto ahora es pasar de la planificación a la ejecución. En ese sentido, consideró fundamental que el grupo multisectorial cuente con mecanismos que permitan realizar seguimiento a los proyectos, destrabar dificultades y asegurar que los compromisos asumidos por las distintas entidades del Estado se cumplan.

La instalación del grupo estuvo presidida por el viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Fidel Pintado, quien señaló que “La Ruta de León” no debe limitarse a una iniciativa vinculada a la próxima visita del papa, sino consolidarse como un plan integral de desarrollo territorial para las cuatro regiones involucradas.

Como parte de los acuerdos adoptados, se estableció que las sesiones ordinarias del Grupo de Trabajo Multisectorial se desarrollarán mensualmente, mientras que las reuniones extraordinarias podrán convocarse cuando sus integrantes lo consideren necesario.

Para Piura, la participación de Neyra León coloca sobre la mesa la necesidad de que los proyectos priorizados se conviertan en resultados concretos para la población, aprovechando la articulación con el Ejecutivo para acelerar inversiones que permitan cerrar brechas y mejorar la infraestructura regional.