Gaviotas andinas fueron vistas la semana pasada en la zona de Miguel Grau, en el distrito de Paucarpata, luego de desplazarse desde las zonas altas de la región Arequipa en busca de alimento. La presencia de un buen número de estas aves llamó la atención de los vecinos, quienes mostraron su extrañeza y preocupación preocupación a través de sus redes sociales.

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) confirmó a Correo que se trata de gaviotas andinas y explicó que su desplazamiento hacia las zonas más bajas es normal durante esta temporada. Las aves pueden permanecer de manera temporal en determinados lugares mientras buscan alimento. Cabe recordar que la Reserva de Salinas y Aguada Blanca, está relativamente cerca, detrás del volcán Misti.

Ante esta situación, Serfor recomendó a la población no alimentar a las gaviotas, debido a que podrían acostumbrarse a recibir comida de las personas y permanecer en la ciudad. Además, una alimentación inadecuada podría afectar su salud y provocarles enfermedades.

Las autoridades señalaron que estas aves deben continuar con su ciclo biológico, desplazándose entre diferentes zonas y buscando por sus propios medios los alimentos que necesitan para sobrevivir.

Cabe prcisar que, las gaviotas andinas son diferentes de las aves marinas como los pelícanos que habitan en el litoral. Estas últimas enfrentan dificultades para encontrar alimento y pueden morir durante su desplazamiento hacia el sur de la costa debido a las condiciones asociadas al calentamiento del mar.

Por ello, la recomendación es observar a las gaviotas andinas sin intervenir en su alimentación y permitir que continúen su desplazamiento natural.