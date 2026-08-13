La Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Gregorio Albarracín Lanchipa logró que se dicte una condena ejemplar contra Juan P. C. (24), tras demostrar su autoría y responsabilidad en el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de feminicidio agravado.

El Poder Judicial le impuso una pena de 30 años, 6 meses y 20 días de pena privativa de la libertad con el carácter de efectiva. Asimismo, se fijó el pago de una reparación civil de 50 mil soles, monto que deberá abonar a favor del representante legal de la víctima.

Crimen en Gregorio Albarracín

De acuerdo con la investigación fiscal, el crimen ocurrió el 11 de febrero de 2025 al interior del dormitorio del imputado, ubicado en el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, donde se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas junto a la agraviada, identificada con las iniciales E.G.T. (23).

Aprovechando que se quedaron a solas y el estado de ebriedad de la joven, el agresor intentó forzarla a tener relaciones sexuales. Ante el rechazo y la resistencia de la víctima, el sentenciado reaccionó de forma violenta, propinándole reiterados golpes de puño en el rostro y la cabeza, dejándola en estado semiinconsciente para luego agredirla sexualmente.

La asfixió ante oposición

Finalmente, ante la persistente oposición de la agraviada, el sujeto la asfixió mecánicamente por estrangulación, causándole la muerte.

Durante el desarrollo del proceso, el fiscal Tito Damián Mamani Pérez presentó pruebas contundentes entre las que destacaron el acta de intervención policial, el informe pericial de necropsia médico-legal que confirmó la causa del deceso, pericias biológicas con resultados positivos para restos hemáticos en la escena y las declaraciones testimoniales recopiladas.