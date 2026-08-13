El Fenómeno El Niño continúa fortaleciéndose y tiene más de 90% de probabilidad de alcanzar una intensidad muy fuerte durante el otoño e invierno del hemisferio norte 2026-2027, según la actualización publicada este jueves 13 de agosto por el Centro de Predicción Climática (CPC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

El organismo mantiene activo el estado de El Niño Advisory y señala que el sistema acoplado océano-atmósfera muestra actualmente las características de un El Niño en intensificación.

Las proyecciones oficiales, que integran diferentes modelos climáticos de Norteamérica y otras regiones, indican que el fenómeno continuará fortaleciéndose hasta finales de 2026.

Temperatura del Pacífico supera en más de 2 °C sus valores normales

Durante julio, las anomalías de la temperatura superficial del mar superaron los +2 °C en el Pacífico ecuatorial oriental, uno de los indicadores del fortalecimiento del fenómeno.

Los valores mensuales alcanzaron +1,4 °C en la región Niño 3.4, +1,7 °C en Niño 3 y +2,9 °C en Niño 1+2, según la evaluación de la NOAA.

Las anomalías también se extienden debajo de la superficie. El organismo estadounidense reportó temperaturas de hasta 10 °C por encima del promedio a determinadas profundidades, en un escenario caracterizado por una termoclina más profunda de lo habitual.

El Niño podría alcanzar una intensidad histórica a finales de 2026

Uno de los principales datos de la nueva evaluación es la posibilidad de que el episodio alcance niveles excepcionales durante los últimos meses del año.

Para el trimestre octubre-diciembre de 2026, la NOAA calcula un 69% de probabilidad de un evento histórico, definido en este pronóstico como uno capaz de superar la intensidad de los episodios de El Niño registrados desde 1950.

Este escenario corresponde a un Índice Relativo de El Niño (RONI) igual o superior a +2,5 °C durante un periodo de tres meses.

La evaluación de agosto supone además un fortalecimiento de las previsiones respecto de meses anteriores. En junio, por ejemplo, la NOAA calculaba una probabilidad del 63% de un El Niño muy fuerte durante noviembre-enero.

NOAA aclara que mayor intensidad no garantiza impactos extremos

Pese a las altas probabilidades de un evento muy fuerte, la NOAA advierte que la intensidad de El Niño no determina automáticamente la magnitud de sus efectos en cada territorio.

Un episodio de mayor intensidad aumenta las probabilidades de que se produzcan patrones meteorológicos asociados históricamente con El Niño, pero estos impactos no están garantizados y pueden variar geográficamente.

Por ello, las consecuencias específicas para el Perú deben evaluarse con los pronósticos y comunicados de los organismos nacionales competentes y no inferirse únicamente a partir de la categoría global del evento.

¿Qué podría significar este escenario para Perú?

El calentamiento del Pacífico y la evolución de El Niño adquieren especial relevancia para el Perú por los antecedentes de eventos asociados con alteraciones de las lluvias y temperaturas.

Sin embargo, la evaluación publicada por la NOAA corresponde al comportamiento del El Niño-Oscilación del Sur (ENSO) a escala del Pacífico tropical y no constituye, por sí sola, un pronóstico específico de lluvias, inundaciones o huaicos para una determinada región peruana.

Las autoridades peruanas deberán actualizar sus escenarios de riesgo conforme evolucionen las condiciones oceánicas y atmosféricas y se publiquen los pronósticos nacionales para los próximos meses.

Próxima actualización será el 10 de septiembre

El Centro de Predicción Climática mantiene un seguimiento periódico de las condiciones oceánicas y atmosféricas relacionadas con El Niño.

La próxima Discusión Diagnóstica de ENSO está programada para el 10 de septiembre de 2026, cuando se conocerá una nueva evaluación sobre la evolución y posible intensidad del fenómeno.