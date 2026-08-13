La Policía Nacional en las últimas horas dio un nuevo golpe al delito de contrabando. Agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) – sede Tacna intervinieron un inmueble en el distrito de Calana donde hallaron gran cantidad de mercancía consistente en fardos con prendas de vestir de calidad A1.

La intervención policial se realizó al promediar el mediodía del pasado martes 11 de agosto durante operaciones policiales por inmediaciones de un inmueble ubicado en las coordenadas -17.951526 y -70.169297.

Camión sospechoso

Los efectivos policiales advirtieron la presencia sospechosa de un camión de donde descargaban fardos al inmueble que era custodiado por una mujer. Las personas al notar la presencia policial procedieron a huir de la zona dejando abandonado dos unidades vehiculares y la puerta abierta de la vivienda.

Sin embargo, los efectivos policiales lograron la captura de Víctor Raúl Camaticona Camacutipa (45), (a) “Paisa”, conductor del vehículo camión Hyundai de placa X4Q-876, modelo HD35 de color blanco. Mientras que el conductor del auto Kia de placa AAO-378, modelo Río de color azul profundo, (a) mono, y una mujer identificada con el alias “seño”, que se encontraba en ese momento en el umbral de la puerta del inmueble, abandonaron el automóvil que cumplía la función de “liebre” y dejaron abierta la puerta de ingreso al referido predio, respectivamente, fugando por matorrales y cerros del lugar.

En total se logró incautar 117 fardos con pendas de vestir de calidad A1. (Foto: Difusión)

Hallan fardos de ropa

En el camión Hyundai se halló 40 fardos aproximadamente y en el interior del inmueble unos 77 fardos aproximadamente. El predio en el distrito de Calana era utilizado como centro de acopio de la mercancía ilegal.

El hallazgo de la mercancía y la intervención del conductor del camión fue comunicado al representante del Ministerio Público, Abog. Ángel Gutiérrez Enríquez, fiscal adjunto provincial especializado en delitos aduaneros y contra la propiedad intelectual de Tacna, quién dispuso continuar con las diligencias para determinar la responsabilidad del conductor y la identificación de las personas que lograron fugar.

En total se logró incautar 117 fardos con pendas de vestir de calidad A1 valorizada en aproximadamente medio millón de soles y los dos vehículos: el camión de placa X4Q-876 y el automóvil de placa AAO-378.