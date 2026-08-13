La luchadora peruana Alessandra “Ali” Pajuelo, de 27 años, lleva aproximadamente dos meses detenida en un centro de custodia migratoria de Florida, Estados Unidos, mientras espera que se resuelva su situación migratoria.

Su familia busca apoyo para conseguir su liberación y denuncia, además, que la deportista no estaría recibiendo una atención médica adecuada por una lesión en la pierna.

Según relató su madre a medios locales, Pajuelo fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a una cuadra de su vivienda, cuando se encontraba cumpliendo con su proceso migratorio. La familia sostiene que la deportista contaba con permiso de trabajo y laboraba como personal trainer y maestra de niños en academias, además de tener un contrato con la compañía TCL (Team Combat League) en Miami.

Pajuelo lleva cuatro años viviendo en Estados Unidos y contrajo matrimonio en febrero con un ciudadano estadounidense. Sus allegados señalan que cumplió con sus citas migratorias y que tenía audiencias programadas, por lo que esperan que las autoridades reconsideren su caso.

Atención médica. La situación se complicó debido a una fractura en la pierna que la deportista sufrió durante su última pelea. De acuerdo con su madre, mientras permanece detenida le retiraron la bota ortopédica y no estaría recibiendo los medicamentos necesarios para controlar el dolor.

Ante las dificultades para comunicarse, compañeros de la deportista incluso le depositan saldo para que pueda mantener contacto con su familia.

La madre de Pajuelo espera que las próximas gestiones legales permitan obtener su libertad.