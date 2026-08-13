La Ciudad Blanca está de fiesta y ente las diferentes actividades, el estandarte de Arequipa fue trasladado esta mañana a la Basílica Catedral como parte del tradicional Paseo del Estandarte, una de las principales ceremonias previas al aniversario de la ciudad. La actividad comenzó a las 9:00 horas en el óvalo de San Lázaro y culminó en el templo, donde el símbolo quedó bajo custodia hasta el inicio de los actos centrales del aniversario.

El estandarte fue trasladado por agentes de la Policía Municipal por la calle Santa Catalina hasta la Plaza de Armas. Detrás, las autoridades acompañaron el recorrido con la bandera de Arequipa, mientras la banda sinfónica del colegio Honorio Delgado Espinoza interpretaba temas musicales representativos de la identidad arequipeña.

Autoridades de Arequipa acompañaron en el recorrido del paseo del Estandarte (Foto: Flor Barrios/@photo.gec)

La ceremonia fue encabezada por la alcaldesa provincial Ruccy Oscco. El gobernador regional Rohel Sánchez Sánchez no participó y fue representado por la vicegobernadora Ana María Gutiérrez. También estuvieron presentes la presidenta del Consejo Regional de Arequipa, Norma Ortega, consejeros regionales, regidores de la Municipalidad Provincial de Arequipa y representantes de las Fuerzas Armadas, entre ellos el general PNP Antonio La Madrid, además de autoridades de la Marina de Guerra del Perú y del Ejército.

CUSTODIA

Una vez en la Basílica Catedral, el estandarte fue colocado a los pies de la imagen de la Virgen de la Asunción, considerada patrona de Arequipa. El símbolo permanecerá en el templo como parte de una tradición vinculada a la devoción religiosa de la ciudad.

El Estandarte de Arequipa fue colocado a los pies de la Vorgen de la Asunción en la Basílica Catedral de Arequipa (Foto: Flor Barrios/@photo.gec)

El estandarte fue recibido por el vicario general del Arzobispado de Arequipa, Alberto Ríos Neyra, quien tendrá a su cargo su custodia hasta el inicio de las actividades centrales del aniversario que será mañana 14 de agosto. La ceremonia se iniciará con el izamiento de las banderas, la Misa y Te Deum y la sesión solemne por el 486° Aniversario de la Fundación Española de Arequipa.

Para el 15 de agosto está programado el Corso de la Amistad en la Av. Independencia.

DESFILE

Tras el Paseo del Estandarte, las autoridades se trasladaron a la Plaza de Armas, donde se instaló un estrado para el desfile en el que participaron distintas instituciones, entre ellas trabajadores de la Municipalidad Provincial de Arequipa, los colegios Honorio Delgado Espinoza, Micaela Bastidas, Víctor Andrés Belaúnde, I.E. Adventista José de San Martín, entre otros.

Arequipa conmemora su fundación española cada 15 de agosto. La ciudad fue fundada en 1540 por el gobernador García Manuel de Carbajal, bajo el nombre de Villa Hermosa de Nuestra Señora de la Asunta.