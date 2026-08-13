La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) rechazó las recientes declaraciones del ministro de Transportes y Comunicaciones sobre el material ferroviario procedente de Estados Unidos destinado al proyecto del Tren Lima-Chosica.

A través de un comunicado, la comuna capitalina sostuvo que los 90 coches ferroviarios, 19 locomotoras EMD F40PH-2, repuestos, manuales e inventario relacionado fueron entregados en calidad de donación por la Peninsula Corridor Joint Powers Board (Caltrain).

La posición municipal responde a declaraciones del titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), quien señaló en medios de comunicación que la operación “no fue una donación, sino una adquisición”.

MML pide al ministro contar con “información técnica”

La Municipalidad de Lima consideró necesario que el ministro cuente con la información técnica correspondiente antes de pronunciarse sobre la operación.

Según la comuna, declaraciones que cuestionen la naturaleza de la transferencia podrían generar confusión entre los ciudadanos.

La MML también hizo referencia a las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y sostuvo que funcionarios estadounidenses participaron en el acto de donación del material ferroviario.

¿Qué dice la Municipalidad sobre Caltrain?

En su pronunciamiento, la comuna señaló que Peninsula Corridor Joint Powers Board-Caltrain es un organismo gubernamental de transporte de Estados Unidos y aseguró que, bajo esa condición, donó el material rodante a Lima.

Los vehículos ferroviarios están destinados al proyecto del Tren Lima-Chosica, iniciativa que busca implementar un servicio ferroviario para atender la demanda de transporte de Lima Este.

La Municipalidad indicó además que el proyecto está siendo gestionado por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) y afirmó que presenta avances hacia su implementación.

MML cita resolución del JNE sobre la donación

Como parte de sus argumentos, la Municipalidad Metropolitana de Lima hizo referencia a la Resolución n.° 0647-2025-JNE del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Según la comuna, este pronunciamiento analizó a nivel jurisdiccional la entrega del material rodante y ratificó que el Concejo Municipal Metropolitano actuó dentro de sus atribuciones al autorizar al alcalde a realizar gestiones vinculadas con la donación.

Este argumento fue incluido por la MML para respaldar su posición frente a las declaraciones formuladas desde el Ministerio de Transportes.

Municipalidad convoca al MTC a una reunión técnica

La Municipalidad de Lima convocó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a sostener una reunión técnica para proporcionar la documentación e información relacionada con la transferencia de los trenes.

La comuna señaló que el encuentro permitiría aclarar las diferencias existentes sobre la naturaleza de la operación.

Asimismo, sostuvo que busca evitar afectaciones a la confianza de la ciudadanía y eventuales repercusiones en las relaciones diplomáticas o comerciales con países considerados socios estratégicos del Perú.

La controversia se produce mientras continúa el proceso para concretar el proyecto ferroviario que conectaría Lima con Chosica.