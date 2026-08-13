Una balacera en San Juan de Miraflores dejó tres personas heridas durante la madrugada, cuando un grupo de vecinos participaba en una fiesta de cumpleaños realizada en la vía pública.

El ataque ocurrió en el sector 12 de Noviembre, en Pamplona Alta, donde los asistentes habían instalado un toldo en la calle para realizar la celebración, según informó América Noticias.

De acuerdo con testigos, los atacantes se desplazaban en una motocicleta. Los sujetos se posicionaron a un lado de la vía y efectuaron varios disparos directamente hacia las personas reunidas.

Tres personas resultaron heridas durante el ataque

Fuentes policiales señalaron que entre los heridos se encuentra un comerciante dedicado a la venta de aves en el mercado San Jesús de la zona.

Tras el ataque, asistentes a la reunión auxiliaron a una de las víctimas y la trasladaron en un vehículo de transporte público para que recibiera atención médica.

Según los testimonios recogidos, uno de los agraviados recibió un impacto de bala en el cuello. Otra persona presentó heridas en el fémur y una mano, mientras que un tercer afectado sufrió el roce de un proyectil en la cabeza.

Policía desconoce el móvil de la balacera

Hasta el momento, la Policía no ha determinado el móvil del ataque ni ha establecido quién habría sido el objetivo de los disparos.

Peritos de criminalística acudieron al lugar para realizar las primeras diligencias y recoger evidencias balísticas que permitan reconstruir la secuencia del ataque.

La zona permaneció bajo resguardo policial mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

Revisarán cámaras para identificar a atacantes

Las investigaciones quedaron a cargo de unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Como parte de las diligencias, los agentes revisarán las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores de Pamplona Alta con el objetivo de identificar a los responsables y establecer la ruta utilizada para escapar después de los disparos.

Los vecinos del sector 12 de Noviembre manifestaron preocupación por lo ocurrido y solicitaron una mayor presencia policial en la zona.