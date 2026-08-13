El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), denominada Aníbal, se aproxima al territorio peruano y tendrá influencia sobre las condiciones meteorológicas entre el 16 y 18 de agosto.

De acuerdo con el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, el sistema atmosférico se desarrollará sobre el océano Pacífico, al norte de Chile, y su proximidad favorecerá diferentes fenómenos meteorológicos principalmente en la sierra centro y sur del Perú.

Durante ese periodo se prevén lluvias, aguanieve, granizo y nieve en diferentes sectores de la zona andina.

Senamhi prevé nevadas por encima de los 4.000 metros

Según el Senamhi, las nevadas asociadas a la DANA Aníbal se presentarían principalmente en localidades ubicadas por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Además, el organismo meteorológico pronosticó lluvias y granizadas acompañadas de descargas eléctricas en zonas situadas sobre los 2.600 metros de altitud.

“Su proximidad al territorio peruano favorecerá la ocurrencia de lluvia, aguanieve, granizo y nieve en la sierra centro y sur”, detalló el Senamhi.

El organismo agregó que también se espera un incremento de la velocidad del viento en algunos sectores de la sierra.

DANA Aníbal provocará mayor sensación de frío durante las noches

Uno de los efectos previstos para las zonas altoandinas es un descenso de las temperaturas durante las horas nocturnas.

El incremento de la velocidad del viento contribuirá a intensificar la sensación de frío durante la noche, según explicó el organismo meteorológico.

Sin embargo, el comportamiento será diferente durante el día. El Senamhi señaló que algunas zonas podrían registrar un incremento de las temperaturas diurnas debido a la configuración atmosférica relacionada con la DANA.

¿La DANA Aníbal afectará a Lima y la costa peruana?

La influencia de la DANA Aníbal no estará limitada a la sierra. El Senamhi también prevé cambios en las condiciones meteorológicas de la costa centro y sur.

El incremento de la humedad favorecerá una mayor cobertura nubosa y la presencia de lluvias intermitentes, principalmente durante la tarde, noche y madrugada.

En la costa central, sin embargo, no se descartan periodos de brillo solar alrededor del mediodía.

Estas condiciones se suman al escenario de lloviznas que el Senamhi ha previsto para diferentes sectores costeros durante agosto.

¿Qué es una DANA y por qué genera nevadas?

Una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) es un sistema atmosférico que se desarrolla en niveles elevados de la atmósfera, aproximadamente entre los 5.000 y 12.000 metros sobre el nivel del mar.

Nelson Quispe, especialista del Senamhi, explicó que el fenómeno está compuesto por una gran masa de aire frío que se desplaza sobre el Pacífico Sur hacia latitudes tropicales.

Al aproximarse al sur del Perú, esta masa de aire frío puede interactuar con aire más cálido y húmedo. Esa combinación genera condiciones favorables para precipitaciones, incluidas nevadas en las zonas de mayor altitud.

Quispe explicó que las precipitaciones sólidas pueden producirse en sectores altoandinos y extenderse hacia zonas de la sierra central.

¿Cuándo tendrá mayor influencia la DANA Aníbal?

Según el pronóstico del Senamhi, la influencia de la DANA Aníbal se observará entre el domingo 16 y el martes 18 de agosto.

Durante ese periodo, las condiciones variarán según la altitud y ubicación geográfica: mientras la sierra centro y sur podría registrar nieve, granizo, lluvias y vientos, la costa centro y sur presentaría principalmente mayor humedad, nubosidad y precipitaciones intermitentes.

El Senamhi continuará monitoreando la evolución del sistema atmosférico y sus efectos sobre el territorio peruano.