En el cuarto día del paro regional en Ucayali, continúan las largas colas en los grifos de Pucallpa debido a la escasez de combustible. La medida de protesta fue convocada por el Frente de Defensa de Ucayali y algunos gremios de transportistas.

En la avenida Centenario, decenas de mototaxis y otros vehículos permanecen formados en filas que se extienden por varias cuadras .

Algunos conductores aseguraron en un reporte de Canal N, que llevan más de cuatro horas esperando, mientras que otros pasaron toda la noche en los exteriores de los grifos para conseguir combustible.

Aunque algunos gremios de transportistas anunciaron su retiro de la protesta tras reunirse con representantes de los grifos y la Cámara de Comercio, el Frente de Defensa de Ucayali mantiene el paro y sostiene que continúan los bloqueos y piquetes en diferentes puntos de la región.

La Asociación de Grifos informó que varios establecimientos permanecen cerrados debido a la presencia de manifestantes. Los empresarios solicitarán resguardo policial para reabrir sus locales y garantizar la seguridad de trabajadores y clientes.

El desabastecimiento también está relacionado con las dificultades para trasladar combustible hacia Pucallpa.

En Aguaytía, provincia de Padre Abad, se mantienen bloqueos en la carretera de acceso a la región, mientras que conductores de cisternas evitarían ingresar por temor a enfrentamientos.

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