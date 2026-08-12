El gobierno de la presidenta Keiko Fujimori se encuentra en la etapa final de preparación de su solicitud de facultades legislativas al Congreso. El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, informó que el documento está siendo sometido a las últimas revisiones antes de su eventual envío al Parlamento.

En declaraciones a Exitosa, Marco Vinelli señaló que aún no podía confirmar si el pedido sería evaluado en la sesión del Consejo de Ministros, debido a que no había recibido la agenda oficial. “Ya estaba en las últimas revisiones el documento final para ser enviado al Congreso de la República”, indicó.

El titular del Midagri explicó que la propuesta deberá culminar este proceso antes de ser remitida formalmente al Legislativo. La solicitud de facultades será uno de los primeros mecanismos mediante los cuales el Ejecutivo buscará respaldo parlamentario para implementar las medidas que considere necesarias.

Por ahora, el Gobierno no ha definido una fecha exacta para presentar su pedido de facultades.

Durante la entrevista, Vinelli también informó sobre los primeros hallazgos en su sector. Señaló que se identificaron 35 proyectos paralizados por aproximadamente S/ 140 millones, vinculados principalmente a obras destinadas a garantizar el acceso al agua para agricultores y población.

El ministro indicó que el Ejecutivo revisará estas obras para determinar las causas de sus retrasos y plantear medidas que permitan su reactivación durante los próximos meses.