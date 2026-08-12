La presidenta Keiko Fujimori pidió paciencia a la ciudadanía frente a la problemática de la inseguridad y sostuvo que su Gobierno no puede mostrar resultados inmediatos en la lucha contra la delincuencia. “No podemos dar resultados en 15 días”, afirmó durante la ceremonia por el Día del Bodeguero.
Keiko Fujimori señaló que la seguridad ciudadana constituye el principal objetivo de su administración y aseguró que recuperar el orden y la tranquilidad será un proceso que requerirá tiempo. En ese sentido, pidió a la población confiar en las acciones que viene implementando el Ejecutivo.
La mandataria explicó que la estrategia contra la delincuencia contempla el fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas, además de un trabajo articulado basado en inteligencia policial. Estas medidas, indicó, buscan reducir los índices delictivos que afectan especialmente a los pequeños comerciantes.
Durante su discurso, Fujimori reconoció que el combate contra la inseguridad “no va a ser inmediato” y defendió la necesidad de esperar la ejecución de los planes operativos antes de evaluar sus resultados.
La presidenta también rechazó las críticas sobre una supuesta continuidad de anteriores políticas de seguridad.
La jefa de Estado participó en la actividad acompañada por el presidente del Congreso, Miguel Torres; el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo; el titular del Interior, César Astudillo, y el general Óscar Arriola.
Finalmente, Fujimori reiteró su compromiso de respaldar a los bodegueros y emprendedores, uno de los sectores más afectados por la inseguridad. “Pido paciencia y que confíen en este Gobierno. Este Gobierno les va a devolver el orden y la tranquilidad”, sostuvo.
Video: Canal N