La presidenta Keiko Fujimori pidió paciencia a la ciudadanía frente a la problemática de la inseguridad y sostuvo que su Gobierno no puede mostrar resultados inmediatos en la lucha contra la delincuencia. “No podemos dar resultados en 15 días” , afirmó durante la ceremonia por el Día del Bodeguero.

Keiko Fujimori señaló que la seguridad ciudadana constituye el principal objetivo de su administración y aseguró que recuperar el orden y la tranquilidad será un proceso que requerirá tiempo. En ese sentido, pidió a la población confiar en las acciones que viene implementando el Ejecutivo.

La mandataria explicó que la estrategia contra la delincuencia contempla el fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas, además de un trabajo articulado basado en inteligencia policial. Estas medidas, indicó, buscan reducir los índices delictivos que afectan especialmente a los pequeños comerciantes.

Durante su discurso, Fujimori reconoció que el combate contra la inseguridad “no va a ser inmediato” y defendió la necesidad de esperar la ejecución de los planes operativos antes de evaluar sus resultados .

La presidenta también rechazó las críticas sobre una supuesta continuidad de anteriores políticas de seguridad.

La jefa de Estado participó en la actividad acompañada por el presidente del Congreso, Miguel Torres; el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo; el titular del Interior, César Astudillo, y el general Óscar Arriola.

Finalmente, Fujimori reiteró su compromiso de respaldar a los bodegueros y emprendedores, uno de los sectores más afectados por la inseguridad. “Pido paciencia y que confíen en este Gobierno. Este Gobierno les va a devolver el orden y la tranquilidad”, sostuvo.

La presidenta Keiko Fujimori participa en ceremonia por el Día del Bodeguero: No podemos dar resultados en 15 días. Pido paciencia y que confíen en este gobierno. Este gobierno les va a devolver el orden y la tranquilidad



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