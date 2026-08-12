La escritora colombiana Karine Bernal Lobo regresó a la FIL Lima 2026 para presentar El corazón del rey, la tercera entrega de la Saga Rey, y confirmó en entrevista con Diario Correo que el cuarto y último libro ya está en proceso de escritura.

“Me está costando mucho, creo que porque es el final y claro me causa mucha nostalgia saber que yo nunca voy a escribir estos personajes”, reconoció la autora.

También adelantó que el desenlace tendrá un final cerrado para cada personaje.

“Habrá un final cerrado, porque no me gustan los finales abiertos. Vamos a tener el final de cada personaje del libro. Vamos a ver a Emily siendo una reina, ha tenido aliados y enemigos, y la vamos a ver en el poder”, expresó.

Sobre una posible adaptación audiovisual, Bernal Lobo fue directa: “No, todavía no, se están demorando”. Explicó que su prioridad por ahora es la traducción de la saga a otros idiomas.

La escritora también se refirió a la cancelación en redes sociales: “El público suele ser muy delicado y más cuando le tocas algo que quiere. Entonces comienza no atacarte a ti, sino también atacar a tu trabajo. Jamás me van a sacar esa información. Porque prefiero mi paz mental.”