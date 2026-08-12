El abogado de César Sánchez Chavesta brindó declaraciones a la prensa sobre la situación de su patrocinado, luego de la denuncia presentada por Naldy Saldaña contra el exdirector musical de La Bella Luz por delitos de acoso sexual y tocamientos indebidos.

En declaraciones para América Hoy, el abogado manifestó su deseo de que el músico pueda recuperar su puesto en la orquesta si, al término del proceso, es declarado inocente de las acusaciones en su contra.

“ Es igual que una novela, tiene un principio y un fin. Esperemos que el fin no sea la cárcel, o sea su casa. Si es su casa, tiene que recuperar su puesto de trabajo. Él es un trabajador más, que vive del día a día, porque tiene un sueldo y una familia que mantener y eso lamentablmente las personas de a pie no ven, las personas satanizan ”, manifestó para dicho medio.

Además, el abogado sostuvo que las autoridades deben revisar el video completo del incidente, en el que, según señaló, están registrados los tocamientos indebidos contra Saldaña.

“ Entiendo que es un tema delicado, pero se ha visto solo una parte del video, hay que verlo desde el comienzo hasta que termine... ”, sostuvo.

El letrado también aseguró que César Sánchez Chavesta permanece en Lima y viene cumpliendo con las diligencias correspondientes ante las autoridades.

“ Él está siguiendo las cosas de acuerdo a ley, está en Lima, está cumpliendo con el debido proceso, con la presentación. Están sentenciando a alguien sin siquiera haber terminado el proceso ”, expresó.

Por otro lado, exhortó a los demás exintegrantes de La Bella Luz que también acusaron a su patrocinado a presentar sus denuncias ante las autoridades y respaldarlas con las pruebas correspondientes.

“ Todo el mundo dice que el señor ha sido un acosador, explotador laboral. Todos tienen libre expresión, pero para también incriminar a alguien hay que tener pruebas, la misma ley exige eso. Si tanto hablan que han sido acosados, vejados, ultrajados, que presenten su denuncia pero con pruebas, que no se sumen a lo del resto. Simplemente quieren satanizar a una persona por un error, cualquier persona no está libre de nada, es un cargamontón ”, enfatizó el abogado