Magaly Medina volvió a pronunciarse sobre Jefferson Farfán después de que usuarios en Instagram cuestionaran que el exfutbolista obsequiara un departamento a una joven promesa en el fútbol, en lugar de hacerlo con su hija menor, cuya madre es Darinka Ramírez.

La situación motivó que la ‘Urraca’ cuestionara al exfutbolista y señalara que los 350 mil soles que le pagó por concepto de reparación civil bien podrían haber servido para cubrir la cuota inicial de un departamento o incluso la mitad de su valor.

“ Mira, con la plata que yo le pagué de la reparación civil, bien pudo pagar la cuota de la inicial de un buen departamento para su hija o pagar la mitad de un departamento para su hija porque es para la pequeña y no para Darinka ”, expresó.

Según Magaly, la ‘Foquita’ optaría por realizar este tipo de gestos con personas ajenas a su entorno familiar, con la intención de proyectar ante los demás una imagen de generosidad y buen corazón.

“ Si creía que iba a cambiar la opinión de la gente, se equivocó porque la gente le dice que debería regalarle a su hija una casa. La gente no ha sido compasiva con él. La gente no es tonta, la gente sabe que hace esto para promocionar su imagen venida a menos ”, indicó.

Jefferson Farfán afirma que Magaly Medina le pagó S/350 mil de reparación civil: “¿Estás asustada?”

A través de sus redes sociales, Jefferson Farfán informó que Magaly Medina realizó el pago total de los 350 mil soles de reparación civil establecidos tras la sentencia por violación a la intimidad agravada.

La ‘Foquita’ se pronunció en redes sociales con un comentario irónico luego de que, según señaló, Magaly Medina completara el pago de la reparación civil derivada del caso por la difusión de imágenes privadas junto a Yahaira Plasencia.

Farfán utilizó la publicación para dedicarle un mensaje a la ‘Urraca’, con quien mantiene un enfrentamiento mediático luego de cuestionar presuntas irregularidades relacionadas con su servicio comunitario.

“Buenos días, mi tía 8:30 por fin pagaste completo, ¿estás asustada? ¡Muchísimas gracias! Tkm", escribió el exfutbolista de la selección peruana, en un mensaje irónico dirigido a Magaly Medina tras señalar que cumplió con el pago total de la reparación civil.

Hace algunas semanas, la ‘Urraca’ señaló que ya había abonado 145 mil soles y criticó los reclamos de la ‘Foquita’ para que complete el pago total de la reparación civil con rapidez. Además, cuestionó los motivos de su insistencia.

En julio de 2024, Magaly Medina fue condenada a 2 años y 8 meses de prisión efectiva, pena que fue convertida en 138 jornadas de servicio comunitario y 100 días de multa. Además, la justicia ordenó el pago de 500 mil soles por concepto de reparación civil a favor de Jefferson Farfán.

Sin embargo, tras la apelación, la Octava Sala Penal Liquidadora de Lima redujo el monto de la reparación civil de 500 mil a 350 mil soles.

La defensa de Jefferson Farfán acusó a Magaly Medina de difundir imágenes obtenidas dentro del departamento del exfutbolista en Miraflores, en las que aparecía junto a Yahaira Plasencia.