Milena Zárate contó que su familia se encuentra bien luego del terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia, aunque señaló que sus familiares están atemorizados por lo ocurrido.

Según explicó la también cantante, en la vivienda de sus padres se cayeron y rompieron algunos objetos, pero no hubo daños de gravedad.

“Gracias a Dios, todos están bien, pero muy asustados y llorando por lo que ha pasado. El epicentro fue en el Chocó, Cali, Manizales. En Bucaramanga solo fue temblor”, relató para Trome.

Zárate manifestó que el terremoto ha generado especial preocupación porque, según señaló, este tipo de fenómenos no son habituales en Colombia.

“No, no es una zona sísmica. Eso es muy raro. Diosito está bravo con nosotros, la humanidad ha perdido valores, el respeto, vivimos como animalitos y la vida en un instante. Hay que pensar en eso, en vivir bien y hacer el bien para irse sin cuentas pendientes”, expresó.