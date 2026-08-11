La presidenta Keiko Fujimori supervisó el envío de ayuda humanitaria del Gobierno peruano hacia Colombia, luego del terremoto de magnitud 7,4 que dejó numerosas víctimas y daños materiales.
La mandataria llegó al Grupo Aéreo N.º 8, en el Callao, tras retornar de su visita al norte del país.
El cargamento comprende aproximadamente 12 toneladas de ayuda y será trasladado por un avión Hércules de la Fuerza Aérea del Perú.
Entre los productos enviados se encuentran alimentos no perecibles, carpas de campaña y otros artículos destinados a atender las necesidades de las personas afectadas por el desastre.
El terremoto se registró a las 07:34, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano. El sismo afectó principalmente a zonas de Chocó, Risaralda y Valle del Cauca, donde continúan las labores de rescate y atención a los damnificados.
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