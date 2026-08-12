El penal El Milagro de Trujillo continúa siendo el centro de operaciones de las organizaciones criminales que operan en la región La Libertad. La captura de cuatro integrantes de una banda que pretendía detonar 20 cartuchos de dinamita en una vivienda del distrito de El Porvenir permitió conocer que detrás de este perverso plan estarían presos del reclusorio trujillano. Ellos, ahora, serán trasladados a otras cárceles del país.

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Operación

El jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza Cuestas, confirmó que las investigaciones establecieron que tres internos continuarían delinquiendo desde sus celdas.

“Tenemos identificados a los delincuentes que se encuentran en el penal y que son los que generaron toda esta acción [criminal]. Vamos a gestionar ante la dirección del INPE (Instituto Nacional Penitenciario) para que sean trasladados a otro penal, tenemos tres reos en cárcel que vamos a formular la documentación para que sean trasladados a otro penal porque desde el interior están generando este tipo de acciones”, indicó.

El oficial detalló que estos reos tendrían vínculos con las bandas “Los Pulpos” y “La Jauría”. “Tenemos que documentar y hacer conocer a los funcionarios del INPE, porque existe un acuerdo que si la Policía acredita con un medio de prueba objetivo que un interno está vinculado a un hecho criminal, debe hacerlo conocer al INPE para que sean trasladados. Trujillo no puede soportar que los internos tengan todo el tiempo del día y comiencen a generar estos actos criminales”, declaró.

El jefe de la Región Policial también destacó el trabajo de los agentes de la comisaría de Nicolás Alcázar, que desbarataron el plan de estos delincuentes de atacar una vivienda en El Porvenir. Consideró que de haberse concretado el ataque podrían haberse destruido, al menos, unas cinco viviendas. Además, los ocupantes de estos predios también pudieron sufrir lesiones.

“Con esas 20 emulsiones, mínimo volaban cuatro o cinco casas de la cuadra, toda la fachada, no quedaba ninguna en pie. Iba a ser un acto nefasto y han sido capturados no solamente el chico que tenía esta carga; han sido capturados el 80% de la banda”, acotó.

El 6 de agosto, la Policía intervino a Antoni Rodríguez Corcuera (18), Carlos Córdova García (24), Jhan Vargas Monzón (26) y a un menor de 16 años conocido como “Ángel” cuando, presuntamente, planeaban atacar la casa de uno de sus rivales.