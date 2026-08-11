La Libertad se sigue desangrando a manos del crimen organizado. En este departamento, de enero a julio de este año, se han registrado 135 asesinatos en nueve de las doce provincias que tiene la región.

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En cifras

De acuerdo con el Observatorio Regional de Seguridad Ciudadana, Trujillo es la provincia con más homicidios registrados durante los primeros siete meses del año. En esta jurisdicción el hampa cobró la vida de 52 personas.

La segunda zona más violenta es Pataz. Acá la guerra entre bandas por el control de la minería ilegal dejó 24 víctimas mortales.

En tercer lugar figura Chepén, con 21 asesinatos, y luego viene Virú, en donde se reportaron 10 muertos a balazos.

Estas cuatro provincias encabezan el ranking de criminalidad y concentran el 79.2% de los homicidios ocurridos este año en La Libertad. Esto a pesar de que se encuentran en estado de emergencia por inseguridad ciudadana: Trujillo, Pataz y Virú desde el 2024, mientras que Chepén ingresó en mayo de este año.

Más crímenes

La ola de inseguridad también alcanzó a Ascope, en donde ocurrieron 10 asesinatos. Después vienen Pacasmayo (8), Gran Chimú (6), Otuzco (2) y Santiago de Chuco (2).

Se debe recalcar que a estos 135 crímenes habría que agregarle al menos siete homicidios ocurridos durante los primeros ocho días de agosto: uno en Virú, otro en Huanchaco, uno en La Esperanza y cuatro en Salaverry.

El gerente de Defensa Nacional del Gobierno Regional de La Libertad, coronel PNP (r) Edwin Dávila, lamentó que la delincuencia siga cobrando vidas en este departamento. No obstante, destacó que las cifras, en comparación al 2025, disminuyeron.

“El año pasado, de enero a julio, tuvimos 166 asesinatos y este año hay 135. Son hechos lamentables, pero hemos tenido 31 homicidios menos que el año pasado, que hacen un promedio de casi 19% menos”, indicó.

El funcionario aseguró que los hechos delictivos disminuyeron por el trabajo conjunto que realizan el Gobierno Regional de La Libertad y la Policía.

Además, resaltó la implementación de la página web www.trujillovencelaextorsion.com.pe. Según dijo, “está dando resultados porque se pueden hacer denuncias anónimas, sobre todo de delitos graves como sicariato, homicidio, extorsión, que es lo que más azota a la región La Libertad”.