A poco menos de un mes después de la emergencia del pasado 18 de julio, decenas de familias damnificadas continúan pernoctando en carpas temporales que no resisten las precipitaciones locales. Ciudadanos denuncian hacinamiento, filtraciones de agua y falta de carpas asignadas.

Expuestos​

Las recientes precipitaciones registradas en la zona han puesto en evidencia la extrema vulnerabilidad de los pobladores que permanecen en el campamento de damnificados instalado tras el movimiento telúrico del 18 de julio.

Las carpas de emergencia —algunas de ellas provistas por la entidad de INDECI y organizaciones de ayuda— sufrieron filtraciones por las costuras superiores, lo que provocó que el agua gotera e inunde el interior de los albergues temporales.

​Como resultado, las pertenencias de las familias, incluyendo colchones, mochilas y frazadas, terminaron completamente mojadas. Además, los pobladores reportan situaciones de hacinamiento, indicando que en una sola carpa llegan a pernoctar entre 5 y hasta 10 personas, compartiendo espacio en condiciones de hacinamiento.

​​Entre los afectados se encuentra Elsa Chávez, quien relató la difícil situación que vive junto a sus familiares tras la demolición de la vivienda de su padre por daños estructurales desatados en julio.

​“Es bien desesperante. Estamos con ese estrés y con ese trauma. Cada vez que tiembla y ahora cuando llueve comenzamos a pedir auxilio, a arrodillarnos ante el crucifijo. Ha sido muy doloroso perder la casa de mi padre”, señaló Elsa Chávez.

​Chávez denunció que no ha recibido una carpa propia por parte de las autoridades municipales debido a la falta de disponibilidad de insumos, teniendo que alojarse en espacios prestados por otros vecinos. Tras la lluvia, se vio obligada a retirar las frazadas húmedas para secarlas al aire libre antes de volver a ingresar al refugio.

​Los damnificados expresaron su preocupación por el inicio de la temporada de lluvias de agosto y septiembre. Ante esta situación, solicitan la pronta entrega e instalación de casas prefabricadas que brinden un aislamiento térmico y estructural seguro frente al clima, mientras aguardan respuestas concretas sobre el proceso de reubicación o reconstrucción de sus viviendas.

Albergues

Las familias que continúan viviendo en módulos de emergencia solicitan a las autoridades una reubicación definitiva, ante la imposibilidad de retornar a sus viviendas colapsadas.​

El campamento ‘Ingeniero Alberto Fujimori’, que cuenta con 25 módulos prefabricados donados por ACNUR en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), los cuales se encuentran ocupados en su totalidad.

En cada unidad habitan entre 3 y 7 personas pertenecientes a sectores como Carmen Pampa y Estrellitas, cuyas viviendas sufrieron graves daños estructurales debido al constante desprendimiento de rocas y tierra desde los cerros colindantes.

En este espacio les llega agua potable 2 veces por semana y una ración de alimentos.