Una campaña gratuita para tramitar y recoger el DNI electrónico se desarrolla en el Auditorio Municipal de Pisco, donde decenas de personas vienen acercándose para realizar el procedimiento o recoger documentos que fueron gestionados durante jornadas anteriores.

Documento electrónico

La atención está dirigida principalmente a menores de 0 a 17 años, adultos mayores de 60 años y personas de entre 18 y 60 años que se encuentren clasificadas como pobres o en pobreza extrema.

Para los menores de edad, el trámite puede realizarse con la presencia de uno de sus padres y la documentación correspondiente. En el caso de los adultos mayores, también se contempla el acceso gratuito al trámite.

Para las personas de 18 a 60 años, además de la documentación requerida, se solicita acreditar su condición socioeconómica mediante la ficha o constancia del Sisfoh, siempre que figure la clasificación de pobre o pobre extremo.

Durante la jornada, el personal de Reniec viene realizando el trámite y también la toma de fotografías en el propio Auditorio de la Municipalidad Provincial de Pisco, facilitando el proceso para quienes acuden al lugar.

El subgerente de Registro Civil, Ryan Moreira, explicó que las personas que realizaron previamente el trámite pueden acercarse para verificar si su documento ya llegó y recogerlo.

“Tenemos gran cantidad de DNI que han traído para poder entregarlos”, señaló durante la jornada.

La campaña busca facilitar el acceso al documento de identidad a personas que, por su edad o condición económica, pueden acceder al trámite sin costo. La atención continuará este martes 11 de agosto, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m., por lo que las personas que cumplen con los requisitos todavía tienen la posibilidad de acercarse al Auditorio Municipal de Pisco.

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