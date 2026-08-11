Los recientes movimientos telúricos registrados los días 6, 7 y 8 han dejado un saldo de más de 15 instituciones educativas afectadas en la zona del valle del Canipaco y el distrito de Chupuro, en Huancayo.

Ante el reinicio de clases, equipos técnicos de arquitectos de la Dirección Regional de Educación Junín (DREJ), se encuentran desplegados en la zona realizando las evaluaciones estructurales correspondientes y se determinó suspender las clases ayer y hoy ​mientras se completa la consolidación de los informes técnicos para determinar las acciones definitivas en cada uno de los planteles afectados.

Afectados

​En la Institución Educativa N.° 30201 (Local B), ubicada en Chupuro, la situación es crítica: seis aulas de material noble sufrieron graves daños en columnas, vigas y pisos. Por este motivo, el plantel fue declarado en emergencia y programado para demolición.

Sin embargo, en este caso, para evitar la interrupción del servicio educativo y salvaguardar la integridad de los estudiantes, los 75 alumnos afectados del Local B serán reubicados provisionalmente en el Local A de la misma institución.

Además, se dictarán clases en horarios de mañana y tarde para paliar la falta de espacios pedagógicos mientras concluyen los trabajos técnicos y la instalación de módulos.

Aparte de 20 aulas tipo domo instaladas en la zona, se recepcionaron dos adicionales el último sábado. Pese a ello la demanda ha sobrepasado lo previsto. Inicialmente se solicitaron 83 domos para cubrir aulas, comedores y cocinas afectadas, pero con los nuevos daños registrados se requerirá un incremento en el pedido.

En el caso de los estudiantes del colegio Santiago León y otros afectado el 18 de julio, ya estudian en las aulas tipo domo.