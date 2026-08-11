Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa región caracterizada por una elevada actividad sísmica y volcánica. Esta condición geológica hace que el país permanezca expuesto de manera permanente a la ocurrencia de terremotos.

Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), explicó que en esta zona del planeta se libera más del 80% de la energía sísmica anual de la Tierra.

Durante 2026, países como México, Chile, Venezuela y Colombia han registrado movimientos sísmicos de gran magnitud dentro de esta región geográfica.

¿Los terremotos en otros países pueden provocar uno en Perú?

La ocurrencia de un terremoto de gran magnitud en otro país del Cinturón de Fuego no significa que vaya a producirse otro inmediatamente en Perú.

Aunque diferentes países comparten un contexto tectónico de elevada actividad, no existe una relación directa que permita afirmar que un sismo ocurrido en Colombia, Chile, México u otro territorio vaya a desencadenar un terremoto en Perú.

El país mantiene su propio nivel de exposición debido principalmente a la interacción de placas tectónicas frente a su territorio. Por ello, la ocurrencia de terremotos en otras naciones no debe interpretarse como un método para anticipar cuándo sucederá un movimiento sísmico en territorio peruano.

¿Por qué Perú tiene un alto riesgo sísmico?

La ubicación geográfica explica la alta sismicidad del país, pero la magnitud de un eventual desastre también está relacionada con la vulnerabilidad de las ciudades y sus construcciones.

Tavera señaló que un sismo constituye un fenómeno natural y que sus consecuencias destructivas están condicionadas, entre otros factores, por las características de las edificaciones y los lugares donde fueron construidas.

Uno de los principales problemas identificados es la autoconstrucción de viviendas en zonas de expansión urbana sin suficiente control o asistencia técnica.

Las edificaciones levantadas sin criterios adecuados de ingeniería pueden presentar una mayor vulnerabilidad frente a movimientos sísmicos intensos.

Viviendas antiguas también presentan vulnerabilidad

El problema adquiere especial importancia en sectores de Lima que conservan viviendas antiguas construidas con materiales como adobe y madera.

En zonas antiguas del Rímac, por ejemplo, vecinos consultados por América Noticias expresaron su preocupación ante la posibilidad de que sus viviendas sufran daños o colapsen durante un terremoto de gran intensidad.

La antigüedad de las estructuras, el deterioro de los materiales y la ausencia de reforzamiento pueden incrementar la vulnerabilidad de determinados inmuebles.

Ante estas condiciones, las autoridades especializadas recomiendan identificar previamente las zonas seguras y rutas de evacuación, además de evaluar las condiciones estructurales de las viviendas.

¿Cuándo será el Simulacro Nacional Multipeligro?

En medio de este escenario de prevención, el Segundo Simulacro Nacional Multipeligro de 2026 está previsto para el viernes 14 de agosto a las 3:00 p.m.

El ejercicio permitirá poner a prueba la organización de las familias y comunidades ante diferentes emergencias, así como reconocer rutas de evacuación, zonas seguras y tiempos de respuesta.

La convocatoria comprende la participación de instituciones públicas y privadas, además de la ciudadanía.

¿Qué hacer para prepararse ante un terremoto?

El IGP recomienda mantener una preparación permanente frente a la posibilidad de movimientos sísmicos.

Entre las acciones señaladas se encuentran reconocer los puntos seguros de la vivienda o centro de trabajo y participar activamente en los simulacros.

También resulta importante establecer previamente las rutas de evacuación y contar con los implementos necesarios para afrontar una emergencia.

La preparación debe realizarse antes de un terremoto y no únicamente cuando ocurre un movimiento sísmico de gran magnitud en Perú o en algún país cercano.

Datos clave

Perú: forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico.

forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico. Actividad sísmica: en esta región se libera más del 80% de la energía sísmica anual del planeta, según Hernando Tavera, presidente ejecutivo del IGP.

en esta región se libera más del 80% de la energía sísmica anual del planeta, según Hernando Tavera, presidente ejecutivo del IGP. Terremotos en otros países: no permiten predecir la ocurrencia inmediata de un sismo en Perú.

no permiten predecir la ocurrencia inmediata de un sismo en Perú. Principal vulnerabilidad: edificaciones construidas sin criterios técnicos y estructuras antiguas o deterioradas.

edificaciones construidas sin criterios técnicos y estructuras antiguas o deterioradas. Zonas mencionadas: sectores antiguos del Rímac presentan viviendas construidas con materiales vulnerables.

sectores antiguos del Rímac presentan viviendas construidas con materiales vulnerables. Simulacro Nacional Multipeligro: viernes 14 de agosto de 2026.

viernes 14 de agosto de 2026. Hora: 3:00 p. m.

3:00 p. m. Prevención: identificar zonas seguras, conocer rutas de evacuación y participar en simulacros.