La protesta de 6 concesionarias del Sistema Integrado de Transportes (SIT) paralizó varios puntos del Cono Norte de Arequipa, donde los conductores bloquearon el paso de unidades informales y quemaron llantas en rechazo a la reducción del pasaje urbano de S/1.30 a S/1 dispuesta por la Municipalidad Provincial de Arequipa.

Conductores y propietarios de las concesionarias cuestionaron la decisión municipal y señalaron que la alcaldesa Ruccy Oscco incurre en “populismo y abuso” al reducir la tarifa. Como medida de protesta, impidieron que las unidades informales continúen circulando por algunas rutas que quedaron desabastecidas ante la suspensión del servicio formal.

La paralización dejó a miles de usuarios varados en los paraderos desde primeras horas de la mañana. Ante la falta de buses, muchos pasajeros tuvieron que recurrir a combis informales, que circulaban llenas y cobraban entre 2 a 4 soles por recorridos cortos.

Estudiantes se quedaron en las calles por la falta de buses y ante la suspensión de labores escolares (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Los más afectados fueron los escolares y trabajadores que necesitaban trasladarse hacia sus centros de estudio y labores. En distintos puntos de la ciudad se observó a estudiantes esperando durante varios minutos por una unidad de transporte, mientras otros permanecieron en las calles ante la falta de servicio.

Aunque la Gerencia Regional de Educación de Arequipa dispuso posteriormente la suspensión de las labores escolares, la medida fue considerada tardía debido a que muchos estudiantes ya habían salido de sus viviendas y se encontraban en los paraderos o habían iniciado su recorrido hacia los colegios utilizando varias unidades informales.

Colegio de la Gran Unidad Escolar señaló que el comunicado de suspensón d elabores fue tardío

En la Gran Unidad Escolar, el director informó que no se aplicó la suspensión debido a que el comunicado de la Gerencia Regional de Educación fue emitido cuando los estudiantes ya se encontraban en camino al plantel.

Debido a esta situación, los escoalres esperan unidades de transporte en los paraderos para retornar a sus viviemdas.

Estudiantes y pobladores esperan unidades en los paraderos para retornar a sus viviendas (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

“Entendemos que para muchos la decisión es tardía y esto obedece también a que la paralización ha ido evolucionando y ayer no ha tenido la fuerza que se viene adoptando de manera progresiva”, señaló el gerente regional de Educación, Marco Choque.

El funcionario afirmó que la suspensión se dispuso a las 7:45 horas, el comunicado apareció minutos después en las páginas oficiales de la GREA y del Gobierno Regional de Arequipa, generando cuestionamientos por parte de los padres de familia.

Frente a ello, Marco Choque argumentó qué a primeras horas de la mañana había transporte aunque de manera restringida. De otro lado refirió que los padres tendrán que recoger a sus hijos en las instituciones educativas tras esta disposición, no descartando que se recuperen labores un sábado.

MUNICIPALIDAD EN SILENCIO SIN INSPECTORES

Mientras se desarrollaba la protesta y miles de pasajeros buscaban una forma de llegar a sus destinos, la Municipalidad Provincial de Arequipa no emitió ningún comunicado hasta ese momento, ni se observó la presencia de inspectores de transporte en algunos terminales y paraderos.

Los usuarios continuaron esperando alguna unidad que pudiera trasladarlos. Ante la escasez de buses formales, las unidades informales aprovecharon la alta demanda para cobrar tarifas elevadas, pese a no contar con autorización municipal para prestar el servicio.