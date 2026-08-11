Dora Padilla tuvo que recorrer durante seis horas el río para llegar a Iquitos y recibir atención médica por las graves quemaduras que sufrió. La mujer fue trasladada desde la comunidad nativa de San Lorenzo hasta el puerto de Masusa y, luego, llevada al Hospital Regional de Loreto. De acuerdo con sus familiares, su conviviente le arrojó gasolina y luego le prendió fuego.

Según América Noticias, la mujer presenta graves lesiones en el rostro y otras partes del cuerpo. Joshua López, director del Hospital Regional de Loreto, señaló que requiere atención especializada debido a la extensión de las quemaduras y al compromiso de su sistema respiratorio. Ante esta situación, el personal médico aplicó medidas de emergencia para estabilizarla.

La víctima fue ingresada al área de trauma shock del Hospital Regional de Loreto, donde fue evaluada por los especialistas. Los médicos determinaron que presenta quemaduras extensas que comprometen la piel de la cabeza y lesiones en las vías respiratorias.

“ Ha ingresado a trauma shock y el especialista ha diagnosticado grandes quemaduras, tiene afectación no solo de la piel de la cabeza sino también de la parte interna del aparato respiratorio, por eso fue entubada ”, sostuvo el doctor Joshua López.

La familia de Dora Padilla también contó cómo se enteró del ataque. Su madre relató que fue el hijo de la víctima, de 11 años, quien le informó que su madre se encontraba gravemente herida. Tras el hecho, Dora fue trasladada durante la noche al puesto de salud de Santa Clotilde y, posteriormente, inició su viaje hacia Iquitos para recibir atención especializada.

“ Su hijo de 11 años, me comunicó que su mamá estaba quemada grave, le trasladaron diez de la noche al puesto de salud de Santa Clotilde, le echó gasolina, le quemó dice ”, indicó la madre de Padilla.

El testimonio evidencia la preocupación de la familia por el delicado estado de salud de Dora Padilla y el impacto que el ataque generó en sus dos hijos menores de edad.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Dora Padilla habría sido atacada por su pareja luego de que ambos participaran en las actividades por el aniversario de la comunidad nativa de San Lorenzo. Luego de la agrsesión, la víctima tuvo que ser atendida en diferentes establecimientos de salud antes de ser trasladada a Iquitos.

La Policía detuvo a Nilo Yumbo Rubio, de 51 años, quien permanece bajo custodia mientras es investigado como presunto responsable del ataque. El Ministerio Público estará a cargo de esclarecer las circunstancias del caso y determinar las responsabilidades que correspondan conforme a ley.