Las intensas lluvias registradas en las últimas horas generaron diversas emergencias en La Merced, provincia de Chanchamayo, entre ellas la inundación de las instalaciones de la DEPINCRI y la compañía de bomberos, donde el agua alcanzó aproximadamente el nivel de las rodillas.

La emergencia afectó oficinas, equipos y documentos relacionados con investigaciones y pericias policiales, por lo que agentes y bomberos tuvieron que realizar trabajos para evitar mayores daños. Con tinas y otros recipientes, los efectivos retiraron el agua acumulada mientras solicitaban el apoyo de motobombas para agilizar las labores.

En tanto, en el sector San Carlos, el incremento del caudal del río Reither provocó que un vehículo quedara atrapado en medio de la corriente. La unidad pudo ser retirada con apoyo de un camión y no se reportaron personas heridas.

Las autoridades exhortaron a la población a tomar precauciones ante la continuidad de las precipitaciones y el posible incremento de los caudales de ríos y quebradas en la zona.