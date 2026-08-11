Al menos 234 personas murieron en Colombia como consecuencia del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país el lunes 10 de agosto, según un balance elaborado con información de distintas autoridades regionales y difundido por EFE este martes.

Las cifras continúan siendo provisionales mientras se espera una actualización consolidada del Gobierno nacional sobre la magnitud de la emergencia y el número total de víctimas.

Valle del Cauca y Cali reportan decenas de fallecidos

En el departamento de Valle del Cauca, en el suroeste de Colombia, la Gobernación reportó provisionalmente 35 personas fallecidas en sus municipios.

A esa cifra se suman 95 muertes reportadas en Cali, capital del departamento y una de las ciudades afectadas por el terremoto, de acuerdo con la información recogida por EFE.

Los balances regionales pueden modificarse a medida que avanzan las labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños.

Risaralda reporta alrededor de 90 muertos

En el departamento de Risaralda, ubicado en la zona central del país, las autoridades informaron de alrededor de 90 personas fallecidas.

La cifra fue comunicada por Israel Londoño, secretario de Gobierno de Risaralda, según el reporte difundido este martes.

Al tratarse de una cifra aproximada y de una emergencia todavía en desarrollo, el número definitivo de víctimas permanece sujeto a las actualizaciones oficiales.

Chocó, epicentro del terremoto, registra víctimas

En Chocó, departamento ubicado en el oeste de Colombia y señalado como epicentro del terremoto, se reportaron 14 personas fallecidas.

El balance fue proporcionado por Diana Carolina Córdoba-Nuri, gobernadora del Chocó, según la información disponible.

Por su parte, la Gobernación de Caldas informó de seis personas fallecidas en ese departamento.

Balance de víctimas continúa en actualización

Los reportes conocidos hasta el momento proceden de diferentes autoridades territoriales, por lo que las cifras pueden presentar variaciones mientras se consolida un balance nacional.

El terremoto, de magnitud 7,4, ocurrió el lunes 10 de agosto y afectó distintas zonas de Colombia.

Las autoridades regionales continúan actualizando la información sobre víctimas y daños ocasionados por el movimiento sísmico.