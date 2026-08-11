Un voraz incendio registrado durante la madrugada de este lunes causó graves daños en el sector de Pisco Playa, específicamente en la intersección de las calles José Gálvez con Demetrio Miranda, a pocos metros de la Capilla de la Cruz. El siniestro se reportó alrededor de las 3:15 de la madrugada y las llamas se propagaron rápidamente, generando alarma entre los vecinos.

Siniestro en la zona

El fuego consumió totalmente dos viviendas, dejando a las familias afectadas prácticamente sin pertenencias. Entre los damnificados se encuentran integrantes de la familia Mendoza Matta y la familia de Rosa Camiche. Asimismo, se informó sobre la afectación de la vivienda donde reside Nora Matta Cabrera, de 89 años, quien perdió todos sus bienes a consecuencia del siniestro.

Hasta el lugar llegaron integrantes de la Compañía de Bomberos de Pisco, quienes trabajaron para controlar y extinguir las llamas, con el apoyo de personal de Serenazgo y vecinos del sector. La rápida intervención permitió evitar que el fuego continuara propagándose hacia otros inmuebles ubicados en esta zona de Pisco Playa.

Las causas del incendio aún son materia de investigación. Las autoridades vienen evaluando los daños ocasionados y la situación de las familias damnificadas, mientras se espera que puedan recibir el apoyo necesario tras este lamentable hecho que dejó dos viviendas completamente destruidas por el fuego.

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