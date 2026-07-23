Una vivienda quedó completamente destruida tras un voraz incendio registrado la noche del 21 de julio en la avenida Sebastián Barranca, en la provincia de Ica. El siniestro movilizó a personal del Cuerpo General de Bomberos, que logró controlar las llamas antes de que se propagaran a inmuebles colindantes.

Fuego arrasador

El fuego se habría iniciado a consecuencia de un presunto cortocircuito en la parte delantera del inmueble. Las llamas consumieron por completo la vivienda, reduciendo a cenizas electrodomésticos, camas, muebles, techos rústicos y demás bienes que se encontraban en el interior.

El propietario del inmueble, Rafael Carlos Tenorio Ríos, señaló que perdió todas sus pertenencias y que quedó únicamente con la ropa que llevaba puesta al momento del incendio.

Al lugar acudieron efectivos de la Compañía de Bomberos N.° 22 de Ica, quienes, con el apoyo de dos unidades de emergencia y aproximadamente siete bomberos, trabajaron durante cerca de dos horas para controlar y extinguir el fuego.

La rápida intervención de los hombres de rojo y el apoyo de vecinos evitaron que las llamas se extendieran a otras viviendas del sector. No obstante, dos inmuebles contiguos sufrieron daños parciales debido a la intensidad del calor y el fuego.

Tras el siniestro, los afectados iniciaron las labores de limpieza y retiro de los escombros con el apoyo de vecinos y personas cercanas.

La familia hizo un llamado a la solidaridad de la población para afrontar esta difícil situación y reconstruir su vivienda. Quienes deseen brindar apoyo pueden comunicarse con Sonia Tenorio al número 910 384 689, facilitado por los familiares del propietario para coordinar la entrega de ayuda.

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