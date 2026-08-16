Personal asistencial y administrativo de la Red Asistencial Ica de EsSalud participó de manera responsable en el Simulacro Nacional Multipeligro, organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). La actividad tuvo como propósito fortalecer la cultura de prevención y optimizar la preparación ante la eventualidad de un sismo de gran magnitud.

Por la prevención

Al iniciarse el simulacro a las 3:00 pm, los colaboradores iniciaron el protocolo de evacuación de las distintas instalaciones hacia las zonas de seguridad previamente señalizadas, garantizando un desplazamiento ordenado y seguro.

La jornada preventiva convocó la participación activa tanto del personal como de los asegurados en los hospitales y centros de atención primaria desde Chincha hasta Coracora. A fin de elevar el nivel de realismo y eficiencia de la evacuación, el ejercicio incluyó la simulación de atención y traslado de pacientes damnificados.

Como parte del protocolo institucional ante contingencias, los cinco hospitales de la Red Asistencial Ica reforzaron de manera estratégica sus servicios de Emergencia y Hospitalización mediante el despliegue de un mayor contingente de médicos y enfermeras. Asimismo, se dispuso el retén operativo de unidades de ambulancia para evaluar los flujos de evacuación médica en tiempo real.

Al respecto, el Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de la Red Asistencial Ica de EsSalud, señaló que, “esta práctica nos permite evaluar la capacidad de respuesta real y corregir procedimientos de forma oportuna. La participación activa del personal y de los propios usuarios demuestra que la prevención es un esfuerzo conjunto”, dijo.

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