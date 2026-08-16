Después que el policía Juan Jonel Cóndor Jayo (27), le confesara a su padre que de un balazo mató por celos a su enamorada María Fernanda Jurado Ontón (24), estuvo fugitivo 4 días. Ayer, a las 03:19 horas, llegó al local de la Divincri en Huancayo, cabizbajo, pero frío y sereno.

“Ha venido a entregarse”, se le escuchó decir a uno de sus acompañantes y sus colegas lo detuvieron, acatando la orden de detención preliminar de 7 días.

Poco después, el suboficial de segunda Cóndor Jayo, dijo que se acogería al principio del silencio, esquivando la mirada de los detectives. Juan Condor, quien había prometido luchar contra el crimen como integrante del Escuadrón Verde, fue llevado enmarrocado a las diligencias como presunto feminicida.

Cerca del Complejo Policial de Millotingo estaba su madre Aydé Jayo, sollozando en silencio.