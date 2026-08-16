Piura tiene historia, talento, identidad y un enorme potencial, y lo celebró a lo grande con una serenata y un desfile de modas por sus 494 años de fundación que reunió a miles de familias en la Av. Vice y concha acústica.

Fue una jornada festiva que hizo vibrar a los asistentes, con reconocidos artistas, que llevaron al público por un recorrido musical de la cumbia y otros ritmos que forman parte del alma popular piurana.

A las 12, el alcalde Juan Francisco Cevallos y los regidores expresaron su emoción por ser parte de una fecha tan significativa y reafirmaron su compromiso de seguir trabajando por el desarrollo de Piura.

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DESFILE DE MODAS

Estuvo presente en la serenata e hizo bailar a los asistentes los grupos musicales “Los rebeldes de la cumbia“ y ”Los Caribeños” de Guadalupe, quienes le cantaron a la ciudad del eterno calor.

Mientras tanto en la concha acústica como cierre de las actividades de la feria “Piura es de la pitri mitri” se desarrolló el desfile “Piura vive la moda” con hermosas modelos piuranas, que contó con la presencia del diseñador de modas Josep Ramírez quien recibió un reconocimiento por parte de los organizadores.