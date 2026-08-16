La Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre entregó 70 alarmas vecinales destinadas a las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana (JUVESC) de distintos sectores del distrito. La actividad contó con la presencia del alcalde Alejandro Madrid Álamo, junto a representantes de las instituciones y organizaciones vinculadas a la seguridad ciudadana.

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Los equipos serán destinados a los sectores Los Laureles, Jorge Chávez, Santa Rosa, 11 de Abril, Las Dalias, Santa Julia, Jesús de Nazareth, Enace, La Molina I, La Molina II y La Planicie, con la finalidad de contribuir a los mecanismos de alerta y comunicación vecinal ante situaciones que puedan afectar la seguridad ciudadana.

Asimismo, durante la actividad se realizó la juramentación de los nuevos integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC) de Veintiséis de Octubre, instancia de coordinación y concertación para la articulación de acciones en materia de seguridad ciudadana dentro de la jurisdicción.

La jornada contó con la participación de representantes de las instituciones que conforman el CODISEC, quienes asumieron sus funciones de acuerdo con las disposiciones correspondientes y participarán en la coordinación de acciones preventivas y de seguridad ciudadana en el distrito.