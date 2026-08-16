Un vehículo que trasladaba mercadería de contrabando fue intervenido a la altura del kilómetro 5 de la carretera Tacna – Tarata, en el sector conocido como la Curva.

Efectivos de la Sección de Emergencia de la Policía Nacional detuvieron al conductor del vehículo camión Fuso de placa de rodaje F6D-703, color verde blanco, identificado como Eduardo Arratea Damián (44).

Fardos de ropa

El chofer estaba acompañado de la persona identificada como José Vilcanqui Vilcanqui (32), a quien al consultar sobre la mercadería que se encontraba transportando dijo que eran verduras, alfalfa, frutos y pan.

Al verificar la información brindada hallaron cuatro fardos de ropa envueltos con material de polietileno y cajas de licor camufladas entre las verduras. El vehículo y las personas intervenidas fueron trasladadas al local de la Divincri – Tacna.

Licores de marcas conocidas

En el local de la Divincri se verificó dicha mercadería en compañía de personal de la Policía Fiscal y personal de Aduanas. Se halló debajo de los bultos de verduras un total de cuatro fardos de ropa usada y gran cantidad de botellas de licores de marca.

La mercadería tendríae un valor aproximado de S/ 40,000 en el mercado local y el vehículo un valor aproximado de S/ 60,000. La intervención policial, con detenidos, se dio cuenta al fiscal especializado en delitos aduaneros Ángel Gutiérrez Enríquez.