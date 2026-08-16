El candidato a la alcaldía de Lima por Podemos Perú, Daniel Urresti, continuará por ahora en la carrera electoral. Con esta decisión, s on 26 los candidatos que se mantienen en competencia por la alcaldía metropolitana. De acuerdo al cronograma electoral, la fecha límite para que las candidaturas queden inscritas es el próximo 5 de septiembre.

EN CARRERA

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro declaró infundada una tacha en contra de la postulación de Urresti, la cual fue presentada por la ciudadana Genoveva Mundaca, tras descartar los tres argumentos esbozados en el recurso.

Mundaca indicó que el candidato contaba con una condena por difamación agravada y, como consecuencia de ello, era merecedor de una inhabilitación de diez años para ejercer cargos públicos. Además, pidió que se realice un control difuso para desestimar el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que anuló una condena contra Urresti por homicidio (Caso Hugo Bustíos) y advirtió que este ocultó información en su hoja de vida al no consignar la pena de 12 años de prisión.

En relación al primer punto, el JEE precisó que la inhabilitación para postular solo corresponde a delitos como terrorismo, narcotráfico, violación sexual y los cometidos por funcionarios. Urresti recuperó sus derechos políticos tras ser rehabilitado en 2019.

Sobre el Caso Bustíos, el JEE recordó que no podía revisar una decisión firme del TC. Finalmente, consideró que Urresti sí informó sobre la condena anulada en el apartado de “Información Adicional” de su hoja de vida, donde explicó el fallo del TC.