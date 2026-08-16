Un joven de 27 años fue intervenido por agentes del Área Antidrogas de la Policía de Huánuco durante el operativo “Cordillera Blanca-2026”, realizado el 14 de agosto en el pueblo joven Aparicio Pomares, sector conocido como “La Paloma”.

La intervención de Izaquiel B. M. (27) se produjo en la intersección de los jirones Aparicio Pomares y 30 de Agosto, luego de información proporcionada por la DIVREINT-HCO. El intervenido se encontraba cerca de una construcción rústica tipo covacha.

Aunque durante el registro personal no se hallaron sustancias ilícitas, los agentes inspeccionaron la precaria estructura y encontraron dos bolsas plásticas con 203 envoltorios tipo “kete”.

De acuerdo con el reporte policial, 93 envoltorios contenían una sustancia vegetal seca con características similares a Cannabis sativa (marihuana), mientras que los otros 110 contenían una sustancia blanquecina pulverulenta, aparentemente compatible con alcaloide de cocaína.

Las sustancias fueron decomisadas, embaladas y lacradas para ser sometidas a las pericias correspondientes, que determinarán su composición.

El joven quedó detenido por su presunta implicancia en el delito de tráfico ilícito de drogas (TID). La Policía continúa con las investigaciones para establecer la procedencia de las sustancias y determinar las responsabilidades conforme a ley.