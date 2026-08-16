Un menor de 17 años fue intervenido por agentes de la Policía Nacional durante un operativo de control realizado la noche del viernes 14 de agosto en el distrito de Parcona. Durante la intervención, los efectivos encontraron tres municiones de arma de fuego al interior de una moto lineal.

Acción policial

El procedimiento se desarrolló como parte del operativo denominado “Control Territorial 2026”, desplegado por agentes de la Comisaría de Parcona en distintos puntos del distrito con el objetivo de realizar acciones de prevención y control.

Según el reporte policial, durante el operativo los agentes intervinieron al adolescente, identificado con las iniciales M.A., y retuvieron una motocicleta de color azul en la que fueron halladas las tres municiones.

Tras el hallazgo, la intervención fue comunicada al representante del Ministerio Público, quien quedó a cargo de las diligencias. Los operativos de control territorial forman parte de las acciones que la Policía viene desarrollando en Parcona, principalmente en zonas donde se busca reforzar la vigilancia y prevenir hechos vinculados a la delincuencia.

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