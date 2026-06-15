Tras una acción de inteligencia operativa, el 10 de junio efectivos de la comisaría de Paracas capturaron a cuatro presuntos integrantes de la banda criminal “Los Malditos de Costa Dorada” en el sector Santo Domingo, Fundo Chilca, inmersos en los delitos de peligro común – tenencia ilegal de armas de fuego, contra el patrimonio – extorsión y otros delitos conexos, en el distrito de Paracas, en la provincia de Pisco.

Investigación policial

Los detenidos fueron identificados como Johan Aldair Narvasta Bazalar de 27 años, alias “Chueco”; Héctor Robertson Quintanilla Camacho (42), alias “Chileno”; José Joel Jair Zárate Huamani (22), alias “Pantro”; y Luis Alberto Huamani Algoner (42), alias “Caracha”.

Durante el operativo, la Policía incautó dos motocicletas, una mototaxi, un revólver que habría sido arrojado durante la persecución, además de celulares y un pasamontañas.

Asimismo en otro golpe policial, cayeron los presuntos integrantes de “Los cuervos de La Villa”. El 11 de junio, agentes de la Policía lograron la intervención y detención de Kervis Andrev Guzmán Peña (20) y del menor de iniciales D.A.S.G. (17), inmersos en el delito de robo agravado.

La captura se realizó en inmediaciones del asentamiento humano San Juan María Escriba, en el distrito de Túpac Amaru Inca (Pisco), luego de que ambos sujetos fueran sindicados de haber actuado bajo la modalidad del “cogoteo” contra una ciudadana en los alrededores del parque Portada del Sol.

Durante el registro personal, los efectivos hallaron en poder de uno de los intervenidos un celular color negro, marca Samsung Galaxy A17, el cual fue reconocido como propiedad de la agraviada.

La Policía Nacional también logró la desarticulación de la presunta banda criminal “Los Llaneros de Pisco”, integrada por ciudadanos de nacionalidad venezolana, tras un operativo realizado el 13 de junio en inmediaciones de la calle Miraflores, a la altura del Depósito Municipal de Vehículos N.° 2, en Pisco.

Durante la intervención fueron retenidos los menores identificados con las iniciales Y.S.R.V. (15), alias “Caracas”; Y.J.R.A. (17), alias “Arepa”; y W.I.P.H. (15), alias “El Pana”, quienes serían investigados por su presunta participación en el delito de robo agravado.

Los intervenidos se desplazaban en dos mototaxis, de placas C1-2680 y 6666-AB. En el registro personal, los agentes hallaron siete llaves fijas, un alicate tipo pinza, un desarmador, un cuchillo y otros objetos de interés criminal.

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