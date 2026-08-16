Ayer, el gobierno promulgó el Decreto de Urgencia N° 007-2026, que establece un subsidio temporal al combustible diésel para transportistas y operadores del servicio público terrestre de personas y mercancías a nivel nacional.

La medida, que estará vigente hasta el 15 de noviembre de 2026, busca frenar el impacto del alza de los precios internacionales de los hidrocarburos sobre el costo de los pasajes y fletes.

El decreto crea dos mecanismos diferenciados:

El primero, denominado Mecanismo de Estabilidad del Transporte para Asegurar la Continuidad Operativa a nivel Nacional (META-Nacional), está dirigido a transportistas del servicio regular de personas en los ámbitos nacional, regional y provincial, así como al transporte de mercancías.

El segundo, META-Lima y Callao, aplica a los operadores autorizados por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). En ambos casos, la ATU es la entidad encargada de administrar operativamente los subsidios.

Alcances

Para el META-Nacional, el subsidio es de S/4 por galón de diésel B5 o B20 adquirido, acreditado mediante comprobantes de pago electrónicos.

Cada vehículo tiene un tope: desde 552.52 galones para vehículos N1 hasta 1,915.41 para la categoría M3. Para el META-Lima y Callao, el subsidio es en función del kilometraje recorrido y validado por el Sistema Integrado de Control y Monitoreo (SICM): S/0,50 por kilómetro para ómnibus, S/0,40 para minibús y S/0,30 para microbús.

Para acceder a cualquiera de los dos mecanismos, el transportista debe contar con título habilitante y habilitación vehicular vigentes, tener RUC activo y en condición de habido, y no haber presentado información falsa. El pago no puede ser embargado ni retenido por orden judicial o administrativa.