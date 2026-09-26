El buque escuela a vela B.A.P. “Unión” regresó al puerto del Callao luego de completar el Viaje de Instrucción al Extranjero (VIEX 2026), una travesía que llevó a su tripulación y cadetes por distintos destinos del continente americano. La misión combinó la preparación práctica de los futuros oficiales de la Marina de Guerra del Perú con actividades de representación del país en el exterior.

El retorno fue recibido en una ceremonia realizada a bordo de la embarcación, que estuvo encabezada por el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa. Además, participaron el ministro de Cultura, Alberto Beingolea; el titular de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli; autoridades militares y representantes de instituciones públicas.





Formación de cadetes

El B.A.P. “Unión” zarpó del Callao el 17 de abril con 155 tripulantes y 78 cadetes de la Escuela Naval del Perú. La experiencia permitió que los estudiantes llevaran sus conocimientos académicos a situaciones reales y reforzaran capacidades relacionadas con la navegación, el trabajo en equipo, la disciplina y el servicio.

La dotación incluyó además a 11 oficiales invitados de Argentina, Brasil, Bolivia, República Dominicana, Guatemala, Panamá, Portugal, Francia, Chile, España e Italia. También participaron representantes de la Policía Nacional del Perú, la Fuerza Aérea del Perú y dos integrantes del Servicio Diplomático, mientras que en navegaciones cortas se sumaron cadetes peruanos de la Academia Naval de Annapolis y guardiamarinas de Uruguay y Portugal.

Recorrido por América

El itinerario comprendió el tránsito por el Canal de Panamá y escalas en Willemstad, Nueva Orleans, Norfolk, Baltimore, Nueva York, Boston, Miami, Quebec, Balboa y Guayaquil. En total, la embarcación recorrió más de 16 mil millas náuticas durante los cinco meses que duró la misión.

Uno de los principales escenarios de participación internacional fue Estados Unidos, donde el velero formó parte de las actividades oficiales por SAIL 250, organizadas en el marco del aniversario de la Independencia de ese país. La nave intervino en la Revista Naval Internacional Sail4th 250 y en el Desfile Internacional de Grandes Veleros realizado en el río Hudson, frente a la Estatua de la Libertad.

Durante las escalas, el buque también cumplió funciones como Embajada Itinerante del Perú mediante la iniciativa “Casa Perú” de Marca Perú, implementada por PromPerú. Las actividades estuvieron orientadas a mostrar productos emblemáticos, atractivos turísticos, tradiciones y expresiones culturales nacionales.

La presencia de la embarcación permitió además recibir a autoridades, representantes de instituciones y ciudadanos peruanos residentes en los países visitados. En total, 189 631 personas ingresaron al buque durante el recorrido, de las cuales 37 046 lo hicieron en el puerto de Baltimore.



