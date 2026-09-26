El puente Pampatama, ubicado sobre el río Chalhuanca, en la provincia de Aymaraes, Apurímac, colapsó este sábado cuando dos volquetes que trasladaban minerales atravesaban la estructura. Los vehículos quedaron atrapados y el incidente interrumpió el tránsito por esta conexión vial de la región.

La Policía Nacional reportó de manera preliminar que no hubo personas heridas. La causa del desplome todavía no ha sido determinada y será materia de una evaluación técnica.

La infraestructura se encontraba declarada en emergencia y tenía restringido el tránsito de vehículos de carga pesada. Según RPP Noticias, ambas unidades ingresaron de manera simultánea pese a esta limitación.

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Puente Pampatama en Apurímac colapsó, vehículos quedaron varados en medio de la vía



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Reacciones tras el incidente

El hecho afectó la comunicación terrestre entre localidades de Aymaraes y dejó a los transportistas sin paso por este punto. Tras lo ocurrido, algunos pobladores increparon a los conductores e intentaron agredirlos.

Las autoridades deberán establecer las condiciones en que ocurrió el desplome y determinar las responsabilidades correspondientes. También se evaluará el estado que presentaba la infraestructura antes del incidente y las circunstancias del ingreso de los vehículos.