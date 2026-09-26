La Policía Nacional capturó en Los Olivos a dos presuntos integrantes de ‘Los Pepes’, organización investigada por extorsionar a transportistas en Lima. Los intervenidos fueron identificados con las iniciales A. D. G. R. y G. J. R. D.

El caso se originó tras la denuncia de un conductor de transporte público, quien reportó las exigencias económicas que recibía. Según la investigación policial, los implicados habrían empleado un grupo de WhatsApp para contactar a otros choferes.

Los investigados habrían exigido inicialmente S/90 semanales y luego elevaron el monto a S/120. Las solicitudes estaban acompañadas de amenazas y de un supuesto ofrecimiento de protección durante los recorridos.





¿Qué evidencias encontraron?

Durante el operativo se decomisaron dos celulares, dinero en efectivo y cinco tarjetas bancarias. Estos elementos serán sometidos a las diligencias correspondientes para determinar su relación con los hechos investigados.

La Policía también encontró indicios que serán evaluados para establecer una posible vinculación con personas ubicadas en Venezuela. Entre las diligencias figura el seguimiento de parte del dinero para determinar si tuvo como destino dicho país.

La investigación continuará para establecer el nivel de participación de los intervenidos y esclarecer los hechos denunciados. Ambos quedaron a disposición de la autoridad competente por la presunta comisión de los delitos de extorsión y banda criminal.