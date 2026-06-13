En el marco de las acciones orientadas a combatir la delincuencia común y organizada, efectivos policiales del Escuadrón Verde de la Región Policial Ica lograron la intervención y detención de cuatro presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los malditos del sur”, durante un operativo ejecutado en el distrito de Parcona.

Sujetos intervenidos

La intervención se realizó el 11 de junio de 2026, aproximadamente a las 11:30 de la mañana, en un inmueble ubicado en la urbanización Hacienda Jacaranda, donde el personal policial procedió a la detención de Jhon Carlos Solano Chávez de 26 años, Jhordy Benjamín Solano Chávez (26), Yean Paúl Lara Fernández (39), alias “Polcito”, y Rosa Elena Martínez García (27) de nacionalidad venezolana.

Durante el registro domiciliario, los agentes hallaron e incautaron una bolsa conteniendo presunta Pasta Básica de Cocaína (PBC), así como un arma de fuego marca Glock abastecida con trece municiones, elementos que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las diligencias correspondientes.

Asimismo, se procedió con la incautación de un vehículo menor tipo motocicleta marca Lifan, color negro, modelo LF200GY4D, sin placa de rodaje; una mototaxi marca Piaggio, color azul, modelo Ape City, con placa de rodaje N° 6421-KD; así como una placa de rodaje N° 3632-DD, los cuales serán materia de las investigaciones para determinar su posible vinculación con actividades delictivas.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los intervenidos estarían presuntamente implicados en diversos hechos delictivos relacionados con los delitos contra la salud pública y la seguridad pública, así como en actividades vinculadas a sicariato, extorsión, robo agravado en banda, tráfico ilícito de drogas, marcaje, reglaje y tenencia ilegal de armas de fuego, entre otros delitos conexos.

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