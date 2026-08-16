El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, negó haber recibido aportes de Minera Poderosa para su campaña presidencial por Libertad Popular y aseguró que no tiene vínculos laborales ni comerciales con la compañía. Sus declaraciones se producen luego de que la bancada de Juntos por el Perú (JP) presentara una moción de interpelación en su contra.

El pedido de la oposición busca que Belaúnde responda ante la Cámara de Diputados por los presuntos aportes económicos vinculados a Evangelina Arias, presidenta del directorio de Minera Poderosa, y por el supuesto uso de las Fuerzas Armadas para brindar seguridad a las instalaciones y campamentos de la empresa en Pataz, La Libertad.

En entrevista en RPP, el ministro explicó que Arias realizó aportes personales al partido Libertad Popular y no en representación de Minera Poderosa. En ese sentido, afirmó que la empresa no financió su campaña y remarcó: “Yo no he recibido un centavo de la señora Arias ni de la Minera Poderosa”.

Belaúnde también negó haber trabajado para la compañía minera o mantener algún vínculo comercial con ella. Señaló que conoce a Arias y que su relación se limita al ámbito personal, descartando cualquier conflicto derivado de una relación laboral o empresarial.

Sobre el estado de emergencia en Pataz, el titular de Defensa rechazó que este haya sido declarado o utilizado para proteger los intereses de Minera Poderosa.

Sostuvo que la presencia de las Fuerzas Armadas responde a la necesidad de enfrentar a las organizaciones criminales que operan en la zona y utilizan armas de fuego.

Finalmente, Belaúnde afirmó que acudirá al pleno de la Cámara de Diputados si la moción de interpelación es aprobada.

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