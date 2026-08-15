Un conductor de transporte público de 71 años resultó herido luego de que dos sujetos a bordo de una moto eléctrica dispararan contra la cúster de la empresa Etmosa que conducía en La Perla, Callao.

El ataque ocurrió en la cuadra 16 de la avenida José Gálvez, cerca del óvalo de La Perla, cuando la unidad cubría la ruta entre el Callao y San Martín de Porres.

La víctima, identificada como Pedro Peralta Aguilar, recibió impactos de bala en la mano derecha y la región nasal.

Tras ser auxiliado por transeúntes, fue trasladado inicialmente al Hospital Alberto Sabogal Sologuren y posteriormente derivado al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde continuará su atención médica bajo cobertura del SIS.

Los disparos impactaron principalmente en el área del asiento del conductor.

Tras el ataque, la Policía Nacional activó el plan cerco para ubicar a los responsables y desplegó unidades en la zona para custodiar la escena.

Las investigaciones están a cargo de la Oficina de Criminalística del Callao y del Departamento de Investigación Criminal de Bellavista, cuyos agentes realizan las pericias para identificar a los autores y determinar el móvil del atentado.