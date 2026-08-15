Más de 23 delegaciones de diversas instituciones públicas y privadas de la región Huánuco se lucieron en el gran pasacalle folklórico realizado con motivo del 487.° aniversario de la fundación española de Huánuco.

El festival folklórico se prolongó por más de seis horas consecutivas y reunió a numerosas delegaciones de danzantes, quienes presentaron diversas expresiones tradicionales de la sierra y la selva de la región, rindiendo un merecido homenaje a Huánuco por sus 487 años de fundación española.

Entre las delegaciones participantes destacó la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED), cuyos integrantes cautivaron al público con la presentación del tradicional carnaval huanuqueño. Su participación recibió numerosos aplausos y permitió promover un espacio de integración, talento y participación para las personas con discapacidad.