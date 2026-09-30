El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley, reprogramó la audiencia solicitada por el Ministerio Público para evaluar el levantamiento del secreto de las comunicaciones, en la modalidad de reporte histórico, dentro de la investigación preliminar contra el expresidente José Jerí por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.

La diligencia había sido convocada inicialmente para el 5 de octubre de 2026 a las 9:30 a. m., pero el juzgado informó que no podrá realizarse en esa fecha debido a la elevada carga procesal y a la agenda saturada por audiencias y requerimientos urgentes.

El pedido fiscal fue presentado el 31 de agosto de 2026 y comprende registros de llamadas entre el 10 de octubre de 2025 y el 17 de febrero de 2026.

La Fiscalía solicitó acceder al historial de comunicaciones de los empresarios chinos Zhihua Yang y Shui Qin, la exfuncionaria del despacho presidencial Alicia Alexandra Camargo Leiva y el efectivo policial Jhonn Edwin Mendoza Chávez.

La nueva audiencia fue fijada para el 13 de octubre de 2026 a las 2:30 p. m. y se desarrollará de manera virtual y privada mediante Google Hangouts Meet.