Previo al inicio de la sesión no ordinaria convocada por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, se reunió con integrantes de la bancada de Ahora Nación. El premier estuvo acompañado por otros miembros del Gabinete para abordar el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo.

Al finalizar el encuentro, el diputado de Ahora Nación, José Marcelo, calificó la reunión como “respetuosa e interesante” y destacó que durante el diálogo “se han cuidado muchísimo las formas”.

“Ellos han manifestado, básicamente, su intención por respetar las decisiones que se tomen al interior de la bancada y al interior, en general, de la Cámara de Diputados”, expresó.

Asimismo, José Marcelo informó que Ahora Nación acordó por mayoría no respaldar la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo. El diputado aclaró, sin embargo, que este asunto no fue abordado durante la reunión con el premier y los ministros de Estado.

“No se ha tocado ese tema hoy en la reunión, para nada. Ha sido una cuestión bastante técnica en relación al pedido de facultades. Sin embargo, en relación al tema de la censura, hemos llegado a un acuerdo por mayoría de bancada de que no vamos a apoyar dicha moción”, expresó.

“Es un acuerdo de mayoría y es algo que respetamos, en la medida de que han pasado 2 meses de la gestión del ministro, y consideramos que no hay una falta ética ni reñida con la moral”, agregó.

Sin embargo, Marcelo Salazar admitió que algunos integrantes de Ahora Nación mantienen una posición distinta frente al acuerdo. Por ello, indicó que la bancada deberá definir una postura común sobre este tema.

“Eso es algo que va a desarrollarse en el transcurso de hoy y mañana para ver cuál va a ser [el proceder] si es que hay algún voto de disidencia, pero en mayoría se ha acordado no apoyar la censura”, sostuvo.

Además, el diputado informó que Ahora Nación se reunirá este martes, alrededor del mediodía, para definir su posición respecto al pedido de facultades legislativas planteado por el Ejecutivo.

“Está evaluándose [el tema]. Justamente, hoy día al mediodía va a haber una reunión dentro de la bancada para definir ese tema. Ahora es todavía muy temprano para cerrarlo. Hoy día a las 12 o 12 y 30 vamos a tener una reunión en la bancada para ver a qué nivel podría ser esto”, refirió.