El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, destacó la reunión sostenida entre representantes del Ejecutivo y la bancada de Ahora Nación como parte de las conversaciones con los grupos parlamentarios sobre el pedido de facultades legislativas.

Tras el encuentro, Galarreta señaló que los diputados y senadores participantes formularon preguntas y expresaron sus opiniones “con absoluta sinceridad”, mientras que los ministros explicaron los alcances de la solicitud planteada por el Gobierno.

“Quiero saludar el gesto de todas las bancadas que se han reunido”, manifestó el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

El encuentro con Ahora Nación forma parte de la ronda de conversaciones impulsada por el Ejecutivo para exponer sus prioridades y recoger las posiciones de las agrupaciones parlamentarias antes de que avance el debate de la solicitud.

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Ejecutivo continuará diálogo con las bancadas

Galarreta aseguró que el Gobierno continuará buscando consensos con las diferentes agrupaciones parlamentarias, independientemente del predictamen presentado sobre el pedido de facultades.

“Más allá del dictamen que se ha presentado, nosotros seguiremos con el diálogo y seguiremos conversando”, afirmó.

El jefe del Gabinete remarcó así la disposición del Ejecutivo de mantener las conversaciones con los grupos parlamentarios mientras el Congreso debate la solicitud.

El pedido presentado por el Gobierno plantea recibir facultades para legislar durante 120 días calendario. Según información oficial del Congreso, la propuesta comprende ocho materias desarrolladas en 66 ítems.

Seis ministros participaron en reunión con Ahora Nación

Galarreta estuvo acompañado por los ministros de Defensa, Rafael Belaunde; Economía y Finanzas, Elmer Cuba; Interior, César Astudillo; y Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli.

También participaron los titulares de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, y de la Producción, Juan Carlos Requejo.

Por Ahora Nación participaron integrantes de su representación parlamentaria y Alfonso López Chau, líder de la agrupación y senador.

Durante la reunión, los parlamentarios plantearon preguntas y posiciones sobre la solicitud, mientras los representantes del Ejecutivo respondieron a sus inquietudes.

Integrantes de la PCM se reúnen con Bancada de Ahora Nación (Foto: PCM)

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Comisión de Constitución debate pedido del Ejecutivo

La ronda de conversaciones se desarrolla mientras la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados aborda el pedido de delegación de facultades.

La solicitud está contenida en la Proposición Legislativa N.° 00098/2026-2031-CD y propone que el Ejecutivo pueda legislar durante 120 días calendario.

Entre las materias planteadas se encuentran legislación penal, procesal penal y ejecución penal; seguridad ciudadana, orden interno y asuntos policiales; régimen penitenciario y migratorio; micro y pequeñas empresas; materia laboral y promoción del empleo, además de otros ámbitos comprendidos en la propuesta.

El Ejecutivo busca mantener las conversaciones con las representaciones parlamentarias mientras continúa el procedimiento legislativo para definir el futuro de la solicitud.